"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Филом Джонсом

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Филом Джонсом

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником Филом Джонсом.

Новое соглашение между манкунианским клубом и 26-летним футболистом рассчитано до 2023 гола. Также в договоре есть опция пролонгации сотрудничества ещё на один сезон.

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 208 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов. В составе "красных дьяволов" он выиграл 6 трофеев: АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, два Суперкубка Англии и Лигу Европы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не может договориться с Матой о продлении контракта. | http://soccernews.ru

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