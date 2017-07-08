"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипером Перейрой

Португальский вратарь Жоэл Перейра подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2021 года.

21-летний Перейра выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года и провел за клуб 2 матча. Сдавался в аренду "Рокдэйлу" и "Белененсешу". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Португалии.

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