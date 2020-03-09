"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голландским талантом

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голландским талантом

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с голландским нападающим Таитом Чонгом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.

Стоит отметить, что футболист ради манкунианцев отклонил предложения "Барселоны", "Ювентуса" и "Интера".

20-летний Чонг является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего в составе манкунианцев он провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

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