"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Гринвудом до 2023 года

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Гринвудом до 2023 года

Нападающий Мэйсон Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

По данным источника, соглашение футболиста с "красными" дьяволами" рассчитано до 2023 года с опцией продления на сезон.

18-летний Гринвуд - воспитанник "МЮ". Весной этого года форвард дебютировал в АПЛ в матче с "Кардиффом". В этом сезоне футболист провел 6 матчей в турнире.

20 октября "МЮ" сыграет с "Ливерпулем" в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Начало встречи - в 18:30 (мск).

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