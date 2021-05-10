"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Кавани
Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" официально продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.
Пресс-служба "МЮ" сообщает, что срок нового соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до июня 2022 года.
В этом сезоне Кавани провел 23 матча в АПЛ, забил 9 голов и сделал две голевые передачи.
Также не пропустите: Ларссон высказался о своем будущем в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
главное
-
Ларссон высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
В Италии пригрозили исключить "Ювентус" из Серии А
-
Российский вратарь пропустил гол с центра поля в Европе (видео)
-
Балотелли провел ночь со своей бывшей девушкой в отеле
-
Роналду стал худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Миланом" по версии итальянских СМИ
Лента новостей
-
Недвед сделал заявление о будущем Роналду и Пирло
-
Влашич все еще травмирован и может пропустить игру с "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Кавани
-
Ларссон высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Футболистов "Интера" попросили отказаться от зарплаты на 2 месяца
-
1
В сборной Нидерландов отреагировали на желание Роббена вернуться в национальную команду
-
"Урал" обыграл "Ростов" в матче РПЛ
-
Кимпембе грозит длительная дисквалификация. Он назвал игроков "Ренна" гомосексуалистами
-
1
В Италии пригрозили исключить "Ювентус" из Серии А
-
Салах не перейдет в "Челси"
-
Верратти сможет сыграть на чемпионате Европы
-
Крал назвал причину, почему "Спартак" не смог опередить "Зенит" в РПЛ
-
"Милан" установил клубный рекорд
-
Дракслер отказался перейти в "Баварию"
-
Кавани договорился с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте
-
"Бавария" вступила в борьбу за Санчо
-
1
Российский вратарь пропустил гол с центра поля в Европе (видео)
-
Балотелли провел ночь со своей бывшей девушкой в отеле
-
Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
Капелло разнес "Ювентус" после разгрома в матче с "Миланом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18