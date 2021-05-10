"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Кавани

Теги эдинсон кавани манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с КаваниФото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" официально продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.

Пресс-служба "МЮ" сообщает, что срок нового соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне Кавани провел 23 матча в АПЛ, забил 9 голов и сделал две голевые передачи.

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