"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Матичем

"Манчестер Юнайтед" воспользовался опцией продления контракта с полузащитником Неманьей Матичем, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, теперь соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года, однако клуб хочет заключить с сербом новый более долгосрочный договор.

31-летний Матич выступает за "красных дьяволов" с июля 2017 года.

В текущем сезоне хавбек не является регулярным игроком стартового состава "МЮ". В его активе 22 матча, 1 гол и 2 ассиста.

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