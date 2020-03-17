"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Матичем
"Манчестер Юнайтед" воспользовался опцией продления контракта с полузащитником Неманьей Матичем, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, теперь соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года, однако клуб хочет заключить с сербом новый более долгосрочный договор.
31-летний Матич выступает за "красных дьяволов" с июля 2017 года.
В текущем сезоне хавбек не является регулярным игроком стартового состава "МЮ". В его активе 22 матча, 1 гол и 2 ассиста.
Не пропустите: Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
главное
-
РФС опубликовал официальное заявление о приостановке футбольных турниров в России
-
Чего ждать от сегодняшней онлайн-конференции УЕФА? Практически гарантированный перенос Евро, непонятки с национальными чемпионатами, возможный кризис мирового футбола
-
Шон Дайш признан лучшим тренером февраля в АПЛ
-
Пять игроков "Зенита" включены в символическую сборную 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Официально: Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Лента новостей
-
Евро-2020 перенесён на следующий год
-
Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков мира
-
Представители УЕФА ещё неделю назад отменили бронирование в отелях на Евро-2020
-
РФС опубликовал официальное заявление о приостановке футбольных турниров в России
-
Игроки "Спартака" сдали тесты на коронавирус
-
Чего ждать от сегодняшней онлайн-конференции УЕФА? Практически гарантированный перенос Евро, непонятки с национальными чемпионатами, возможный кризис мирового футбола
-
Шон Дайш признан лучшим тренером февраля в АПЛ
-
"Герта" всем составом отправлена на карантин после обнаружения коронавируса у одного из футболистов
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Матичем
-
ФНЛ и ПФЛ приостановлены вслед за Премьер-лигой
-
Пять игроков "Зенита" включены в символическую сборную 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Прядкин высказался о своём переизбрании на пост президента РПЛ
-
"Урал" иронично прокомментировал второй перенос матча Кубка России с "Шинником"
-
Официально: Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
-
Хонда забил сотый гол в клубной карьере в дебютном матче за "Ботафого"
-
РПЛ приостановлена до 10 апреля
-
Тульский "Арсенал" интересуется Жирковым
-
Фабрегас рассказал, как проспорил Кабальеро Range Rover
-
Опубликовано фото домашней формы "Ромы" на следующий сезон
-
Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесли во второй раз
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18