"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Матичем

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с полузащитником Неманьей Матичем.

Стороны продлили соглашение до июня 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

31-летний Матич выступает за "МЮ" с 2017 года, сыграл 114 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

Накануне стало известно об интересе к звёздному сербу со стороны московского "Локомотива".

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