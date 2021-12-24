"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым воспитанником

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым воспитанникомФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продлении соглашения с 19-летним шведским хавбеком команды Энтони Элангой.

Отмечается, что новый контракт с молодым полузащитником рассчитан до лета 2026 года и в него включена опция продления еще на год.

За свою профессиональную карьеру Эланга сыграл за первую команду "красных дьяволов" 5 матчей, в которых отличился забитым голом.

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