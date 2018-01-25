"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Моуринью

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Моуринью

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между клубом и португальским специалистом рассчитано до 2020 года с возможностью продления еще на год.

54-летний Моуринью тренирует манкунианцев с 2016 года. Под его руководством "МЮ" в минувшем сезоне занял шестое место в Премьер-лиге, а также стал обладателем Кубка английской Лиги и победителем Лиги Европы.

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