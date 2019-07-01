"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рэшфордом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд продлил соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт будет действовать до лета 2023 года, а также в договоре есть пункт о продлении еще на один сезон.

Предполагается, что теперь Рэшфорд будет получать около 17,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне на счету игрока 13 забитых мячей и 9 ассистов в 47 играх.

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