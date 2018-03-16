"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рохо

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рохо

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маркосом Рохо.

27-летний аргентинец заключил с "красными дьяволами" соглашение до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

"Я очень рад продлить своё пребывание в этом прекрасном клубе. Я много работаю, чтобы вернуться на поле. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их поддержку и менеджера за доверие и помощь, которые он дал мне как на поле, так и вне его" - прокомментировал продление контракта сам футболист.

Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, сыграл 105 матчей и забил 2 гола.

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