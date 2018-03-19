"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Янгом

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с полузащитником Эшли Янгом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" активировали опцию в соглашении 32-летнего футболиста, предусматривающую пролонгацию сотрудничества до лета 2019 года.

В этом сезоне Янг сыграл за "МЮ" 29 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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