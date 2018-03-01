"Манчестер Юнайтед" продлил контракты с тремя игроками

"Манчестер Юнайтед" продлил контракты сразу с тремя игроками, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные дьяволы" активировали опцию продления соглашений вратаря Сэма Джонстона, защитника Дэйли Блинда и латераля Эшли Янга до лета 2019 года.

В этом сезоне 24-летний Джонстон выступает на правах аренды за "Астон Виллу", сыграл 34 матча и пропустил 31 гол. В активе 27-летнего Блинда 15 матчей, 1 гол и 2 ассиста. На счету 32-летнего Янга 25 матчей, 2 гола и 5 ассистов.

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