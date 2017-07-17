"Манчестер Юнайтед" продлил Ромеро

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"Манчестер Юнайтед" продлил Ромеро

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Серхио Ромеро.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2018 году.

"Я рад, что подписал новый контракт. Кто не хотел бы играть в самом большом клубе мира? Здесь отличные вратари, и мы постоянно учимся друг у друга. Конечно, и я, и моя семья очень горды тем, что я сыграл в финале Лиги Европы. С нетерпением жду, что смогу помочь команде в следующем сезоне" - сказал Ромеро.

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