"Манчестер Юнайтед" продлил соглашение с Мактоминеем

Хавбек Скотт Мактоминей заключил новое соглашение с "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт 20-летнего футболиста с клубом будет действовать до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Мактоминей принял участие в матче против "Бенфики" и в игре Кубка Лиги.

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