"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Байи
Фото: инстаграм Эрика Байи/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" близок к договоренности о продлении контракта с ивуарийским защитником Эриком Байи, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб подпишет с футболистом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер заверил Байи, что у него будет больше игровой практики.
В нынешнем сезоне 27-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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