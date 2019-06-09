"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Лингардом, улучшив его финансовые условия

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"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Лингардом, улучшив его финансовые условия

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, руководство манкунианцев предложило футболисту новый долгосрочный контракт с зарплатой в 7,5 миллионов евро в год. Сейчас он получает 5,8 миллионов в год и его нынешнее соглашение истекает через два года. 

В минувшем сезоне 26-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Хуан Мата, скорее всего, подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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