"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Лингардом, улучшив его финансовые условия

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, руководство манкунианцев предложило футболисту новый долгосрочный контракт с зарплатой в 7,5 миллионов евро в год. Сейчас он получает 5,8 миллионов в год и его нынешнее соглашение истекает через два года.

В минувшем сезоне 26-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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