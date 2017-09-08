"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Моуринью в ноябре

"Манчестер Юнайтед" продлит сотрудничество с тренером команды Жозе Моуринью в ноябре.

Напомним, что действующий контракт рассчитан до 2019 года.

Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Лигу Европы, а в чемпионате Англии финишировал на шестом месте.

В новом розыгрыше АПЛ после трех туров манкунианцы идут первыми в турнирной таблице.

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