"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Моуринью в ноябре

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"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Моуринью в ноябре"Манчестер Юнайтед" продлит сотрудничество с тренером команды Жозе Моуринью в ноябре.

Напомним, что действующий контракт рассчитан до 2019 года.

Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Лигу Европы, а в чемпионате Англии финишировал на шестом месте.

В новом розыгрыше АПЛ после трех туров манкунианцы идут первыми в турнирной таблице. 

Читайте: Моуринью: "Не думаю о продлении контракта"  | http://soccernews.ru

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