"Манчестер Юнайтед" продлит Мату при одном условии
Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в составе испанского полузащитника Хана Мату, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб ведет переговоры с футболистом по новому контракту, но хочет снизить ему зарплату. "Манчестер Юнайтед" предлагает хавбеку шесть миллионов евро в год, хотя сейчас он зарабатывает около 10 миллионов.
Нынешний контракт Маты с манкунианцами истекает в конце июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В минувшем сезоне 33-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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|Команда
|М
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18