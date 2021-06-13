"Манчестер Юнайтед" продлит Мату при одном условии

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"Манчестер Юнайтед" продлит Мату при одном условии

Фото: инстаграм Хуана Маты/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в составе испанского полузащитника Хана Мату, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб ведет переговоры с футболистом по новому контракту, но хочет снизить ему зарплату. "Манчестер Юнайтед" предлагает хавбеку шесть миллионов евро в год, хотя сейчас он зарабатывает около 10 миллионов.

Нынешний контракт Маты с манкунианцами истекает в конце июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 33-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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