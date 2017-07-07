"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры по Дайеру



"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, манкунианцы продолжают переговоры о покупке игрока, но пока не могут согласовать его стоимость. "Шпоры" оценивают хавбека в 57 миллионов евро, но "дьяволы" надеются получить скидку.

В минувшем сезоне 23-летний Дайер провел за "Тоттенхэм" 48 матчей и забил 2 гола.

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