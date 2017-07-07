"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры по Дайеру

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмэрик дайер

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры по Дайеру
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, манкунианцы продолжают переговоры о покупке игрока, но пока не могут согласовать его стоимость. "Шпоры" оценивают хавбека в 57 миллионов евро, но "дьяволы" надеются получить скидку.

В минувшем сезоне 23-летний Дайер провел за "Тоттенхэм" 48 матчей и забил 2 гола.

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