"Манчестер Юнайтед" продолжает платить Гринвуду зарплату в полном объёме

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"Манчестер Юнайтед" продолжает платить Гринвуду зарплату в полном объёме

Фото инстаграм Мэйсона Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд пока не подвергся финансовым санкциям со стороны клуба.

По информации Daily Mail, "красные дьяволы" продолжают платить футболисту зарплату в полном объёме.

Напомним, что по условиям действующего контракта 20-летний футболист зарабатывает около 4,6 миллиона евро в год.

Гринвуд подозревается в избиении девушки и принуждении её к сексу. "МЮ" отстранил форварда от тренировок и матчей на время расследования.

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