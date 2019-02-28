"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски замены Валенсии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Tuttosport.

Английский клуб хочет приобрести защитника "Ювентуса" Жоау Канселу в качестве замены футболиста.

Соглашение игрока действует до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Канселу участвовал в 22 играх, отметившись 1 голом и 2 ассистами. Валенсия играл в 8 встречах, забив один гол.

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