"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски замены Валенсии
Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Tuttosport.
Английский клуб хочет приобрести защитника "Ювентуса" Жоау Канселу в качестве замены футболиста.
Соглашение игрока действует до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Канселу участвовал в 22 играх, отметившись 1 голом и 2 ассистами. Валенсия играл в 8 встречах, забив один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14