"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры по Бэйлу

"Манчестер Юнайтед" все еще желает приобрести нападающего "Реала" Гарета Бэйла.

Как сообщает The Times, "красные дьяволы" готовы предложить за валлийца около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бэйл может покинуть "Реал", однако уход из команды Зидана может изменить ситуацию.

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