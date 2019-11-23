"Манчестер Юнайтед" продолжает зарабатывать на Роналду

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"Манчестер Юнайтед" продолжает зарабатывать на Роналду

Форвард Криштиану Роналду по-прежнему приносит прибыль "Манчестер Юнайтед", который он покинул более 10 лет назад.

Как сообщает Manchester Evening News, "красным дьяволам" полагается от нынешнего клуба португальца "Ювентуса" 2,56 миллионов евро в качестве солидарных выплат за подготовку игрока.

Один транш "МЮ" уже получил, а второй "старая синьора" переведёт на счета английских коллег до конца этого сезона.

Напомним, что Роналду выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в "Реал" за 94 миллиона евро, а оттуда летом 2018-го перебрался в "Ювентус" за 117 миллионов.

Не пропустите: Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!". | http://soccernews.ru
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