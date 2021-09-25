"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", не забив пенальти на 93-й минуте
Фото твиттер АПЛ
В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сенсационно дома уступил "Астон Вилле" со счётом 0:1.
Победный гол бирмингемская команда забила на 88-й минуте - отличился защитник Кортни Хоз.
На 93-й минуте "красные дьяволы" получили шанс отыграться, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" - 0:1
Гол: 0:1 – 88 Хоз.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр (Линделеф, 67), Шоу (Далот, 34), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Кавани, 82), Роналду, Гринвуд.
"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 86), Ингс (Буэндиа, 78), Уоткинс.
"МЮ" опустился на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" теперь седьмая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18