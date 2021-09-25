"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", не забив пенальти на 93-й минуте

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В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сенсационно дома уступил "Астон Вилле" со счётом 0:1.

Победный гол бирмингемская команда забила на 88-й минуте - отличился защитник Кортни Хоз.

На 93-й минуте "красные дьяволы" получили шанс отыграться, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" - 0:1

Гол: 0:1 – 88 Хоз.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр (Линделеф, 67), Шоу (Далот, 34), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Кавани, 82), Роналду, Гринвуд.

"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер, 86), Ингс (Буэндиа, 78), Уоткинс.

"МЮ" опустился на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" теперь седьмая.

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