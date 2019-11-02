"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ
В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях потерпел поражение от "Борнмута" со счётом 0:1.
Единственный гол в матче в конце первого тайма забил норвежский форвард Джошуа Кинг.
"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0
Гол: Кинг, 45 - 1:0.
"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Рико, Кук, Уилсон (Кук, 86), Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 81), Линделеф, Янг, Джеймс (Гринвуд, 80), Мактоминей, Фред, Перейра (Лингард, 68), Мартиаль, Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Борнмут
|11
|16
|7
|Кристал Пэлас
|10
|15
|8
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|9
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5