"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях потерпел поражение от "Борнмута" со счётом 0:1.

Единственный гол в матче в конце первого тайма забил норвежский форвард Джошуа Кинг.

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0

Гол: Кинг, 45 - 1:0.

"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Рико, Кук, Уилсон (Кук, 86), Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 81), Линделеф, Янг, Джеймс (Гринвуд, 80), Мактоминей, Фред, Перейра (Лингард, 68), Мартиаль, Рэшфорд.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Спасибо норвежскому Королю!

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