"Манчестер Юнайтед" проиграл чемпиону Швейцарии, несмотря на гол Роналду
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Янг Бойз" со счетом 1:2.
На 13-й минуте счет открыл Криштиану Роналду, но в середине второго тайма равновесие восстановил Муми Нгамале. В компенсированное время победу швейцарцам принес Теозон-Жордан Сибачо. Стоит отметить, что манкунианцы с 35-й минуты играли вдесятером из-за удаления Аарона Уан-Биссаки.
"Янг Бойз" Швейцария – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)
Голы: Роналду, 13 - 0:1, Нгамале, 66 - 1:1, Сибачо, 90+5 - 2:1
"Янг Бойз": фон Балльмос, Хефти, Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра, Фасснахт, Сьерро (Сьебатшо, 46), Нгамале, Эбишер, Элиа.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду.
Удаление: Уан-Биссака (35).
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