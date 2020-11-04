"Манчестер Юнайтед" проиграл "Истанбулу" в Лиге Чемпионов

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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Истанбулу" в Лиге Чемпионов

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Истанбул" переиграл "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" продолжает лидировать в группе Н, опережая преследователей на 3 очка. "Истанбул" несмотря на победу остается на последнем месте.

"Истанбул" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Ба, 12 - 1:0, Вишча, 40 - 2:0, Марсьяль, 43 - 2:1

"Истанбул": Гюнок, Рафаэл, Шкртел, Болинголи-Мбомбо, Епуряну, Кахведжи (Карлуш Понк, 90), Вишча, Озджан (Топал, 87), Алексич, Тюрюч, Ба (Гульбрандсен, 80).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака (Фосу-Менса, 76), Шоу, Туанзебе (Мактомини, 46), Магуайр, Матич, Бруну Фернандеш, Мата (Кавани, 61), ван де Бек (Погба, 61), Рэшфорд (Гринвуд, 76), Марсьяль.

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