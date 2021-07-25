"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)

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"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)

Фото: твиттер КПР/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском поединке потерпел поражение от представителя Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 2:4.

В составе манкунианцев голы забили Лингар и Эланг. У КПР отличились Остин, Дайкс, Одубаджо и Дайкс.

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2 (1:1)
Голы: Лингард, 3 - 0:1, Остин, 7 - 1:1, Дайкс, 53 - 2:1, Одубаджо, 58 - 3:1, Дайкс, 59 - 4:1, Эланга, 73 - 4:2

"Манчестер Юнайтед": Хитон (Грант, 46), Менджи (Фиш, 78), Ван-Биссака (Гэлбрейт, 61), Туанзебе (Бернард, 78), Уильямс (Хьюгил, 78), Пельистри (Мата, 46), Перейра (Левитт, 61), Лингард (Межбри, 61), Матич (Гарнер, 46), Джеймс (Эланга, 46), Гринвуд (Шортайр, 61).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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