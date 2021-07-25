"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)
Фото: твиттер КПР/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" в товарищеском поединке потерпел поражение от представителя Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 2:4.
В составе манкунианцев голы забили Лингар и Эланг. У КПР отличились Остин, Дайкс, Одубаджо и Дайкс.
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2 (1:1)
Голы: Лингард, 3 - 0:1, Остин, 7 - 1:1, Дайкс, 53 - 2:1, Одубаджо, 58 - 3:1, Дайкс, 59 - 4:1, Эланга, 73 - 4:2
"Манчестер Юнайтед": Хитон (Грант, 46), Менджи (Фиш, 78), Ван-Биссака (Гэлбрейт, 61), Туанзебе (Бернард, 78), Уильямс (Хьюгил, 78), Пельистри (Мата, 46), Перейра (Левитт, 61), Лингард (Межбри, 61), Матич (Гарнер, 46), Джеймс (Эланга, 46), Гринвуд (Шортайр, 61).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18