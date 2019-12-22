"Манчестер Юнайтед" проиграл последнему месту АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" проиграл последнему месту АПЛ

В рамках 18-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Уотфорду".

"Уотфорд" несмотря на победу остался на последнем месте, "МЮ" занимает восьмую позицию.

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Сарр, 50 - 1:0, Дини (пен), 54 - 2:0

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Мактомини (Мата, 72), Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Марсьяль, Рэшфорд.
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