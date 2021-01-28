"Манчестер Юнайтед" проиграл "Шеффилду", "Эвертон" и "Лестер" сыграли вничью

В рамках 20-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступил "Шеффилду", а "Эвертон" сыграл вничью с "Лестером".

"Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед" 1:2

Голы: Брайан, 23 - 0:1, Магуайр, 64 - 1:1, Берк, 74 - 1:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Туанзебе (ван де Бек, 83), Теллес (Шоу, 82), Магуайр, Уан-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Матич, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 66), Марсьяль.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Ампаду, Джагелка, Башем, Болдок, Норвуд, Флек, Ландстрем, Брайан (Богл, 53), Макголдрик (Брюстер, 80), Шарп (Берк, 70).



"Эвертон" - "Лестер" 1:1

Голы: Хамес, 30 - 1:0, Тилеманс, 67 - 1:1

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт (Ивоби, 80), Кин, Мина, Динь, Андре Гомеш, Дэвис, Хамес (Сигурдссон, 85), Годфри, Кэлверт-Льюин (Коулмэн, 89), Ришарлисон.

"Лестер": Шмейхель, Эванс (Сеюнджю, 77), Кастань, Фофана, Джастин, Мэддисон, Тилеманс, Барнс, Олбрайтон (Ундер, 68), Перес, Ндиди (Менди, 42).

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