"Манчестер Юнайтед" проиграл всего два матча дома из последних 48 в Лиге Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет с ЦСКА.

Стоит отметить, что английский клуб всего дважды уступил дома в последних 48 поединках турнира. В 2009 году манкунианцы уступили "Бешикташу" (0:1), а в 2012 - ЧФР (0:1).

Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22:45 мск.

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