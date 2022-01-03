"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону"

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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону"

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Жоау Моутинью.

"Вулверхэмптон", набрав 28 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 31 очком остался на седьмой позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)
Гол: Моутинью, 82 - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо (Рэшфорд, 75), Роналду, Кавани, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60).

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 88), Хименес (Фабиу Силва, 81), Тринкау (Траоре, 66). 

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