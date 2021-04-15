"Манчестер Юнайтед" прошел в полуфинал Лиги Европы

Фото: twitter.com/manutd

В ответной игре 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Гранадой".

Благодаря победам в двух матчах "МЮ" вышел в полуфинал турнира.

"Манчестер Юнайтед" - "Гранада" 2:0, первый матч - 2:0

Гол: Кавани, 6 - 1:0, Вальехо (аг), 90 - 2:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Туанзебе, Теллес, Фред, Погба (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш (Мата, 73), Матич, Кавани (Джеймс, 60), Гринвуд.

"Гранада": Руй Силва, Нева (Диас, 75), Фулькье, Херман Санчес, Вальехо, Кенеди (Пуэртас, 46), Эррера, Гоналон (Молина, 32), Монторо, Мачис, Сольдадо (Суарес, 46).

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