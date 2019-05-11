"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте
"Манчестер Юнайтед" ещё в прошлом году имел отличную возможность заполучить капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.
Как сообщает The Mirror, амстердамский клуб был готов отпустить перспективного центрбека на "Олд Траффорд" менее чем за 70 миллионов евро.
Сделка сорвалась из-за скаута "красных дьяволов" Марселя Бута, который считает, что 19-летний голландец в будущем будет иметь проблемы с лишним весом, как и его отец Фрэнк.
В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 53 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Сейчас за него ведут борьбу "Барселона", "Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15