"Манчестер Юнайтед" проведет экстренное собрание о будущем Сульшера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает The Sunday Times.

По сведениям источника, руководство манкунианцев проведет экстренное собрание, на котором будет обсуждаться будущее в команде норвежского специалиста. Есть вероятность, что тренер будет уволен.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура чемпионата Англии проиграл "Уотфорду" со счетом 1:4 и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Зинедину Зидану (безработный) и Брендану Роджерсу ("Лестер").

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