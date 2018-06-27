"Манчестер Юнайтед" провел переговоры по Фекиру

Теги манчестер юнайтедлионнабиль фекир

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры по Фекиру"Манчестер Юнайтед" провел переговоры по полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру.

Об этом, как информирует Daily Mail, сообщил президент "ткачей" Жан-Мишель Ола. В частности, он рассказал, что обсуждал вопрос о возможном переезде 24-летнего хавбека своей команды с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана". | soccernews.ru

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