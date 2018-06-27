"Манчестер Юнайтед" провел переговоры по Фекиру

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры по полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру.

Об этом, как информирует Daily Mail, сообщил президент "ткачей" Жан-Мишель Ола. В частности, он рассказал, что обсуждал вопрос о возможном переезде 24-летнего хавбека своей команды с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана". | soccernews.ru