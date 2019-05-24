"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с агентом Гризманна

"Манчестер Юнайтед" хочет купить французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб провел переговоры с агентом футболиста. Сумма отступных в контракте форварда составляет 120 миллионов евро. Впрочем, фаворитом в борьбе за француза является "Барселона".

Напомним, что Гризманн принял решение покинуть "Атлетико" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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