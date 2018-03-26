"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с хавбеком сборной Италии

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"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с хавбеком сборной Италии"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с полузащитником "Наполи" Жоржиньо, информирует Daily Mirror.

По сведениям источника, "красные дьяволы" вышли на контакт с 26-летним хавбеком "партенопейцев" после его выступления за сборную Италии в товарищеском матче с аргентинцами. Трансфер игрока может обойтись "Юнайтед" в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летний трансферный рынок. | soccernews.ru

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