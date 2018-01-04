"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Моуринью

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтеджорже мендеш

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с МоуриньюАнглийский "Манчестер Юнайтед" провел переговоры о продлении действующего контракта со своим главным тренером Жозе Моуринью.

Как информирует Telegraph, "красные дьяволы" готовы предложить 54-летнему специалисту подписать новое долгосрочное соглашение с увеличением ему оклада, размер которого в настоящее время равняется 12-ти миллионам евро за сезон. Интересы португальца в переговорах представлял его агент Жорже Мендеш.

Напомним, в "Манчестер Юнайтед" обеспокоены поведением Моуринью. | soccernews.ru

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