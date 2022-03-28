"Манчестер Юнайтед" провел встречу с Почеттино

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с главным тренером "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, представители английского клуба встретились с аргентинским специалистом по поводу работы в следующем сезоне. Почеттино является одним из основных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Почеттино по окончании сезона, так как клуб не сумел добиться успеха в Лиге чемпионов.

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