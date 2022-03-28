"Манчестер Юнайтед" провел встречу с Почеттино

Теги псжманчестер юнайтедмаурисио почеттино

"Манчестер Юнайтед" провел встречу с Почеттино

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с главным тренером "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, представители английского клуба встретились с аргентинским специалистом по поводу работы в следующем сезоне. Почеттино является одним из основных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Почеттино по окончании сезона, так как клуб не сумел добиться успеха в Лиге чемпионов.

Не пропустите: Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "МЮ". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" отказался от варианта с Погба

"Реал" отказался от варианта с Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов