"Манчестер Юнайтед" провел встречу с Почеттино
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с главным тренером "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, представители английского клуба встретились с аргентинским специалистом по поводу работы в следующем сезоне. Почеттино является одним из основных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Почеттино по окончании сезона, так как клуб не сумел добиться успеха в Лиге чемпионов.
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|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18