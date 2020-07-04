"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хавбеку "Пеньяроля" Пельистри

Теги манчестер юнайтедфакундо пельистритрансферыджейдон санчо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хавбеку "Пеньяроля" Пельистри

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Пеньяроля" Факундо Пельистри. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, "красные дьяволы" следят за результатами 18-летнего футболиста. В "МЮ" считают, что он может стать альтернативой вингера "Боруссии" Джейдона Санчо. Немецкий клуб просит за него 130 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Пельистрини участвовал в 3 матчах чемпионата Уругвая, отметившись 1 ассистом. Его трансферная стоимость - 1,8 миллиона евро.

 

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