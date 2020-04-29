"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Байера" Каем Хаверцом. Об этом сообщает Evening Standard.



По данным источника, клуб ищет альтернативу игроку дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.



Трансферная стоимость 20-летнего игрока - 81 миллион евро. В футболисте также заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси". Нынешний контракт Кая с "Байером" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Хаверц забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

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