"Манчестер Юнайтед" пытается купить Филиппе Коутиньо

Теги манчестер юнайтедфилиппе коутиньобарселонатрансферы

"Манчестер Юнайтед" пытается купить Филиппе Коутиньо

"Манчестер Юнайтед" пытается купить полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" очень заинтересованы в подписании 26-летнего бразильца и готовы заплатить за него 140 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне звёздный хавбек потерял твёрдое место в стартовом составе "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Коутиньо ради возвращения из ПСЖ форварда Неймара.

Контракт футболиста с "блауграной" рассчитан до июня 2023 года. В составе каталонской команды он забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 46 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для трех футболистов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере

"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов