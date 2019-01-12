"Манчестер Юнайтед" пытается купить Филиппе Коутиньо

"Манчестер Юнайтед" пытается купить полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" очень заинтересованы в подписании 26-летнего бразильца и готовы заплатить за него 140 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне звёздный хавбек потерял твёрдое место в стартовом составе "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Коутиньо ради возвращения из ПСЖ форварда Неймара.

Контракт футболиста с "блауграной" рассчитан до июня 2023 года. В составе каталонской команды он забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 46 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит новые контракты для трех футболистов. | http://soccernews.ru