"Манчестер Юнайтед" пытается переманить вингера "Баварии"
Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман заинтересовал "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.
По сведениям издания, "красные дьяволы" переключили внимание на француза, поскольку переговоры по Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" проходят очень сложно.
Клубы уже обсуждают возможный трансфер 24-летнего футболиста этим летом.
В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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