"Манчестер Юнайтед" пытается согласовать условия личного контракта с Алексом Сандро

Теги ювентусманчестер юнайтедалекс сандро

"Манчестер Юнайтед" пытается согласовать условия личного контракта с Алексом Сандро

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах по защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро.

Как сообщает Manchester Evening News, бразильцу было предложено соглашение до 2023 года с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ПСЖ.

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