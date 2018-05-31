"Манчестер Юнайтед" пытается согласовать условия личного контракта с Алексом Сандро

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах по защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро.

Как сообщает Manchester Evening News, бразильцу было предложено соглашение до 2023 года с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ПСЖ.

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