"Манчестер Юнайтед" пытался подписать Мбаппе

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"Манчестер Юнайтед" пытался подписать Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" хотел подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе этим летом.

Как сообщает The Sun, парижане не ответили ни на один запрос "МЮ" по трансферу футболиста. Напомним, что в АПЛ трансферное окно уже закрылось.

Отметим, что ориентировочная стоимость Мбаппе составляет 150 миллионов евро.

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