"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести Виллиана, но "Челси" ответил отказом

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"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести Виллиана, но "Челси" ответил отказом

"Манчестер Юнайтед" накануне закрытия трансферного окна в Англии пытался приобрести у "Челси" вингера Виллиана, но лондонцы ответили категорическим отказом, информирует The Sun.

"Красные дьяволы" были готовы выложить порядка 50-60 миллионов евро за бразильца, поскольку в его услугах был заинтересован лично Жозе Моуринью, но Антонио Конте рассчитывает на игрока и заблокировал переход. 

В минувшем сезоне Виллиан провёл 34 матча в АПЛ, забил 8 голов. 

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