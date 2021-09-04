"Манчестер Юнайтед" пытался продать Кавани, чтобы освободить 7-й номер для Роналду

Фото: инстаграм Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани был близок к уходу из клуба в последние часы летнего трансферного окна.

Как сообщает Calciomercato, "МЮ" хотел продать уругвайца, чтобы освободить 7-й номер для Криштиану Роналду. В итоге игрок сам уступил "семерку" и взял себе 21-й номер.

Отмечается, что "МЮ" предложил услуги Кавани "Барселоне" и "Ювентусу", однако оба клуба отказались от предложения.

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