"Манчестер Юнайтед" работает над подписанием ключевого игрока "Барселоны"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеамарк-андре тер штегенбарселона

"Манчестер Юнайтед" работает над подписанием ключевого игрока "Барселоны""Манчестер Юнайтед" работает над подписанием голкипера каталонской "Барселоны" Марком-Андре тер Штегеном.

Как информирует Football Espana, на "Олд Траффорд" всерьез сомневаются в том, что их "первый номер" Давид Де Хеа будет готов поставить подпись под новым соглашением с клубом. Поэтому "красные дьяволы" прорабатывают вариант с подписанием вратаря "сине-гранатовых". В частности, манкунианцы планируют выделить на приобретение немца 100 миллионов евро. Самого же игрока "Барсы" "Юнайтед" рассчитывает склонить к переходу многомиллионным личным контрактом.

Напомним,  Энди Коул не включил Роналду в сборную "Манчестер Юнайтед" всех времен. | soccernews.ru

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